ads
الإثنين 25 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ننشر أسماء 716 شخصًا بعد رفع أسمائهم من قوائم الإرهاب

النيابة العامة
النيابة العامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ننشر القائمة الكاملة لعدد 716 شخصًا الذين تضمنهم قرار محكمة جنايات القاهرة بقبول طلب النيابة العامة برفع أسمائهم من قوائم الإرهاب، وذلك بعد إدراجهم عليها لنحو عشر سنوات، بتهمة الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين وتمويلها.

وكانت أصدرت غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة، قرارا برفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وذلك في ضوء الطلب المقدم بهذا الشأن من النيابة العامة، بعدما تبين توقف هؤلاء الأشخاص عن أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها.

تقرر رفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين دفعة واحدة 

وذكرت النيابة العامة، في بيان لها، أمس الأحد، أن الإجراء الذي اتخذته، بالطلب من القضاء برفع أسماء هؤلاء الأشخاص، دفعة واحدة، من قوائم الإرهاب، إنما يأتي في إطار توجه الدولة بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

وأضافت النيابة العامة أنها كانت قد كلفت الجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي، من تلك القوائم.

وأوضحت النيابة أن تحريات الجهات الأمنية انتهت إلى توقف عدد 716 شخصًا من المدرجين على تلك القوائم، عن أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها ومن ثم قام النائب العام المستشار محمد شوقي، بعرض الأمر على محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة، والتي أجابت النيابة العامة إلى طلبها برفع أسماء الأشخاص المشار إليهم، من تلك القوائم.

وأشارت النيابة العامة إلى أنه يجري حاليًا مراجعة موقف باقي المدرجين على تلك القوائم; وذلك تمهيدا لرفع من يثبت توقف نشاطه.

1000005865
1000005865
1000005866
1000005866
1000005867
1000005867
1000005868
1000005868
1000005869
1000005869
1000005870
1000005870
1000005871
1000005871
1000005872
1000005872
1000005873
1000005873
1000005874
1000005874
1000005875
1000005875
1000005876
1000005876
1000005877
1000005877
1000005878
1000005878
1000005879
1000005879
1000005880
1000005880
1000005881
1000005881
1000005882
1000005882
1000005883
1000005883
1000005884
1000005884
1000005885
1000005885
1000005886
1000005886
1000005887
1000005887
1000005888
1000005888
1000005889
1000005889
1000005890
1000005890
1000005891
1000005891
1000005892
1000005892
1000005893
1000005893
1000005894
1000005894
1000005895
1000005895
1000005896
1000005896
1000005897
1000005897
1000005898
1000005898
1000005899
1000005899
1000005900
1000005900
1000005901
1000005901
1000005902
1000005902
1000005903
1000005903
1000005904
1000005904
1000005905
1000005905
1000005906
1000005906
1000005907
1000005907
1000005908
1000005908
قرار محكمة جنايات القاهرة برفع أسمائهم من قوائم الإرهابيين الكيانات الإرهابية