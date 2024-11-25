"أحلى ذكرى ليا معاك ربنا يرحمك".. تامر حسين ينشر الفيديو الأخير للراحل محمد رحيم

نشر الشاعر تامر حسين مقطع فيديو، لآخر فيديو قام بتصويره للراحل محمد رحيم، وذلك أثناء التحضيرات لعمل فني مشترك.

وفي منشور للشاعر تامر حسين على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، شارك حسين جمهور الملحن محمد رحيم آخر ظهور له.

https://www.facebook.com/share/v/4d8Tpt1fYchxBK8y/?mibextid=oFDknk

علق الشاعر تامر حسين على الفيديو قائلًا: "الله يرحمك أخر فيديو صورتهولك في الصيف

وأحلى ذكرى ليا معاك ربنا يرحمك".

تحدث الملحن محمد رحيم، عن التعاون مع الشاعر تامر حسين في دويتو غنائي يجمع الكينج محمد منير والفنان تامر حسني، والكلمات للشاعر تامر حسين في أغنية "الذوق العالي".

رحل الملحن محمد رحيم عن عالمنا خلال الساعات القليلة الماضية، عن عمر ناهز الـ ٤٥عاما، بعد رحله من العطاء الفني لمشوار حافل بالأعمال الفنية الهامة.

يشار أن الملحن محمد رحيم قد مر بأزمة صحية خلال الفترة الماضية، ونقل على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، وعاد لممارسة عمله مره آخرى.