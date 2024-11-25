٥ أفلام روائية وتسجيلية في نادي سينما أوبرا دمنهور

تواصل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد ضمن نشاطها الثقافي والفكري فعاليات نادى السينما بالتعاون مع المركز القومي للسينما، برئاسة الدكتور حسين بكر، وتعرض فيلمين روائيين قصيرين هما، "موصلاح " إخراج سارة نصير، و"الفستان "إخراج مينا غطاس، بجانب ٣ أفلام تسجيلية قصيرة هي " آخر أيام العيد"إخراج إسلام حداية، "بين محطتين" إخراج هدى سمير، "قوت" إخراج عبدالرحمن جمال وذلك فى السابعة مساء الإثنين ٢٥ نوفمبر على مسرح أوبرا دمنهور.

وبعد عرض الأفلام تقام ندوة للمناقشة تستضيف مخرجي الأفلام سارة نصير-عبد الرحمن جمال -مينا غطاس -إسلام حداية -هدى سمير ويديرها الناقد احمد النبوى.