ads
الإثنين 25 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

٥ أفلام روائية وتسجيلية في نادي سينما أوبرا دمنهور

تحقيقا للعدالة الثقافية بالمحافظات

نادي السينما
نادي السينما
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تواصل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد ضمن نشاطها الثقافي والفكري فعاليات نادى السينما بالتعاون مع المركز القومي للسينما، برئاسة الدكتور حسين بكر، وتعرض  فيلمين روائيين قصيرين هما، "موصلاح " إخراج سارة نصير، و"الفستان "إخراج مينا غطاس، بجانب ٣ أفلام تسجيلية قصيرة هي " آخر أيام العيد"إخراج إسلام حداية، "بين محطتين" إخراج هدى سمير،  "قوت" إخراج عبدالرحمن جمال وذلك فى السابعة مساء الإثنين ٢٥ نوفمبر على مسرح أوبرا دمنهور.

وبعد عرض الأفلام تقام ندوة للمناقشة تستضيف مخرجي الأفلام سارة نصير-عبد الرحمن جمال -مينا غطاس -إسلام حداية -هدى سمير ويديرها الناقد احمد النبوى.

الأوبرا المصرية الدكتور حسين بكر الدكتورة لمياء زايد المركز القومي للسينما المركز القومي للسينما برئاسة دار الأوبرا المصرية مركز القومي للسينما مسرح أوبرا دمنهور