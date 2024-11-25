اليوم.. "إسكان الشيوخ" تناقش استكمال أعمال الرصف في طريق أسيوط بحضور ممثلي الحكومة

تناقش لجنة الأسكان بمجلس الشيوخ اليوم الإثنين، خلال اجتماعا لها بالاشتراك بحضور ممثلي الحكومة الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هند جوزيف بشأن استكمال أعمال الرصف في طريق أسيوط – القوصية الزراعي.

وتناقش اللجنة أيضًا الاقتراح برغبة المقدم من النائب عبد الرحيم كمال، بشأن تطوير وتجديد طريق القصير – قفط الرابط بين جنوب محافظة البحر الأحمر ومحافظة قنا، وأيضا الاقتراح برغبة المقدم من النائب خالد العوني بشأن إنشاء سلم كهربائي لمحطة قطارات كوم أمبو من أجل الوصول إلي رصيف رقم 2.

وتستكمل اللجنة أيضا مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد عبد الماجد بشأن استكمال العمل بمشروع ازدواج الطريق الزراعي الشرقي ( قنا – الاقصر ).