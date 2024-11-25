"سياك للتطوير العقاري" تطلق مشروعها المتميز الجديد "رواية" بقلب الشيخ زايد

أعلنت شركة سياك للتطوير العقاري الشهيرة في مجال التطوير العقاري، والتابعة لمجموعة سياك القابضة والمعروفة بتاريخها المتنوع الممتد منذ 38 عامًا من الإنجازات في مجال البناء والبناء والبناء، وتخصيص أحدث مشاريعها "رواية"، والمقام على مساحة 17 فدانًا بحجم استثمارات يصل إجماليها إلى 4 مليار جنيه، موقع متميز في قلب مدينة الشيخ زايد بشارع النزهة، كواحد من أكبر الاستثمارات العقارية التي تستهدفها شركة سياك للتطوير العقاري إعادة تعريف أسلوب الحياة الراقية في المنطقة.

تتميز المساحة البريطانية بمشروع "رواية" بمساحة 71 ألف متر مربع، وتتميز بمجموعة متنوعة من الوحدات تتنوع ما بين الوحدات السكنية ودوبلكس والتوين فيلا بمساحات مختلفة تتراوح ما بين 68 إلى 296 مترًا مربعًا، وتتميز بتصميماته الفريدة من نوعها التي تشرف على روعة التصميمات الأوروبية الرائدة بلمساتها الفاخرة والواجهات الحجرية والمداخل ذات الارتفاع المزدوج، والتي تم تصميمها من قبل شركة دار المعمار لتصميم الاستشارات الهندسية (DMA)، وهي واحدة من أكثر الكيانات المتميزة في مجالها مع العديد من الجوائز، من لجائزة التاج الذهبي للالتزام بالجودة.

مشروع رواية أكثر من مجرد مشروع جديد؛ فهو يستعدنا بخلق تجربة لحياة المقاولين فقط منهم، كما تم التوقيع على المهندسة نهلة الإبياري، العضو المنتدب لشركة سياك للتطوير العقاري.

نحن سعداء للغاية بتجسيد هذا المنظر على أرض الواقع، حيث يقدم مزيجًا فريدًا من الفخامة والاستدامة لتغطية متكاملة في قلب الشيخ زايد، عبر مشروع عقاري مغاير للسوق المصري قائم على الإبداع، فمشروع "رواية" بمكوناته الأساسية من مخططات رئيسية وخدمات رئيسية بما في ذلك العملاء الأساسيون الحالية والمستقبلية، ويضمن لهم عائد استثماري يتزايد باستمرار، وأن تصبح "رواية" بالإضافة إلى إضافة جديدة تريد غرب القاهرة تلك المنطقة الواعدة التي تنافست بقوة ونموًا عمرانيًا بشكل مناسب بالفترة.

"رواية" بها مناطق مجتمع شاملة ومصممة للحياة، وتمثل كل منطقة داخل المشروع على مناطق مظللة متميزة ومساحات خضراء وواسعة، مما يتطلب الالتزام التام والخصوصية، مع تخصيص 78% من مساحة المشروع للمناطق، مما يوجد خيار متزايد والزوار على حد سواء لاستكشاف محيطهم والتفاعل معه في المنطقة ويمكنهم الوصول إليها بالمشي من البداية إلى النهاية، ليكونوا لكل ساكن بالمشروع قصة جيدة تعيشها في رواية.

كما يوجد في قلب مشروع "رواية" الواحة الترفيهية الرئيسية والذي يضمن ناديًا للأطفال الاحتفاظ بملابس السباحة ومطاعمها وبحيرة وقادر على تفعيل الفعاليات المختلفة وسينما خارجيين يمارسون الرياضة في اليوغا والتأمل، وصالة ألعاب رياضية ودي سي بيتر ومسارات لركوب الدراجات، إضافة إلى حديقة مجتمعية وكبرى أنواع مختلفة من النباتات التي سبق أن شاركت فيها بالمشروع، هذا إلى جانب المنطقة، حيث أصبح للمقيمين التجاريين سهولة الوصول إلى العيادات ودار الحضانة والمكاتب وتفضيل الأصناف والتجار والصيدليات وخدمات غسيل الملابس.

ويأتي مشروع "رواية" ليؤكد على جدارة شركة سياك للتطوير العقاري وقدراتها على تقديم كل ما هو جديد للسوق العقاري، مستعينة في ذلك بالخبرة المتميزة التي اكتسبتها الشركة من تطوير العديد من المشاريع الناجحة تحت مظلة مجموعة سياك القابضة.

وتشمل هذه المشاريع مشروع أكتوبر هيلز 1 و2، وتلال الجزيرة، والمبني التنفيذي The Central، ومجمعة تجارية ومجمعات Polaris الصناعية، مما يدل على الرغبة المتميزة بالجودة المتنوعة في تطويرها للمنظمات الصناعية والسكنية والتجارية والإدارية.

ويمثل مشروع "رواية" خطوة فورية في شركة سياك للتطوير العقاري، حيث يتم عرض تفانيها في تطوير مشاريع عمرانية متوافقة مع رؤية مصر للتنمية العمرانية الشاملة.