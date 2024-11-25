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الإثنين 25 نوفمبر 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

اليوم.. "طاقة الشيوخ" تناقش توصيل الغاز الطبيعي إلي أسيوط الجديدة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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تناقش لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ  خلال اجتماع لها، اليوم الإثنين، بحضور ممثلي الحكومة المقترح برغبة المقدم من النائب مؤمن معاذ بشأن إنشاء مصنع سيليكون بمحافظة الوادي الجديد.
فيما تناقش لجنة الطاقة بالمجلس أيضا، عقب انتهاء الجلسة العامة للمجلس الاقتراح برغبة المقدم من النائب مجدي سليم بشأن توصيل الغاز الطبيعي إلى مدينة أسيوط الجديدة، وذلك بحضور ممثلي الحكومة .

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيًا علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين 2024.

مصنع سيليكون توصيل الغاز الطبيعي لجنة الصناعة جنة الطاقة