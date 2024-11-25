اليوم.. "تعليم الشيوخ" تناقش عودة اختبارات القدرات لكليات التربية النوعية بالجامعات

تناقش لجنة التعليم بمجلس الشيوخ اليوم الإثنين، خلال اجتماعا لها، بالاشتراك بحضور ممثلي الحكومة الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد أنور شاهين، بشأن إنشاء دوريات علمية معتمدة داخل مصر .

وتناقش اللجنة أيضًا الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد صبري، بشأن عودة اختبارات القدرات لكليات التربية النوعية بالجامعات المصرية.

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيًا علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين 2024.