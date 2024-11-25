5 أطعمة ومشروبات مفيدة في أوقات الشتاء تساعدك لمواجهة البرد وتحسن مزاجك

مع بداية فصل الشتاء الباردة، يحرص الكثير من الأمهات تحضير الأطعمة والمشروبات الشتوية داخل البيت مع تجمع أفراد العائلة لتناولها ساخنة للتدفئة والاستمتاع بها لمقاومة الطقس البارد، والحرص علي تقديمها في أكواب كبيرة تمنح الدفء والاسترخاء، ولتحضير أطعمة ومشروبات شتوية متعددة دون الاعتماد على مشروب واحد، نبرز في هذا التقرير 5 أنواع من الأطعمة والمشروبات الشتوية متنوعة الطعم والمذاق وسهلة التحضير وهي:

كاكاو باللبن

من أفضل المشروبات التي تعطي الدفء والاسترخاء، وهو مشروب الكاكاو باللبن وطريقة التحضير بسيطة، يتم وضع كمية من اللبن على نار هادئة حتى يسخن ويضاف إليه مسحوق الكاكاو مع وضع السكر أو العسل للتحلية ويقدم ساخنا.

سحلب بالمكسرات

السحلب بالمكسرات من أشهر المشروبات الشتوية المصرية، وهو عبارة عن بودرة سحلب ويمكن تحضيرها من خلال نقع الأرز لمدة 15 دقيقة، تم تركه يجف وطحنه جيدا، وتوضع كمية السحلب بعد تسخين اللبن على نار هادئة ويقلب جيدا ثم يضاف إليه السكر والمكسرات المفضلة وتناوله ساخنا.

مغات بالسمن البلدي

الكثير يفضل شرب المغات في الشتاء لما له من فوائد صحية عديدة ودفء وشبع وتغذية، وهي حلبة مطحونة ناعمة، وتضاف كمية من اللبن بعد تسخينه وتقلب جيدا مع وضع السكر أو العسل والسمن البلدي حسب رغبة التحلية، وتوضع في أكواب التقديم وتضاف إليها المكسرات المفضلة.

بطاطا مسلوقة باللبن

البطاطا المشوية أو المسلوقة من الأكلات الشتوية المفيدة، ومن السهل تحضيرها كمشروب من خلال وضعها مع اللبن في المضرب الكهربائي والخلط معا، ثم توضع على النار حتى تسخن ويضاف إليها القرفة وجوزة الطيب والسكر حسب الرغبة وتقدم ساخنة.

قرع باللبن

القرع من أنواع الفواكه المحببة والمعروفة في فصل الشتاء وتتميز بلون برتقالي هادئ وطعم لذيذ وغنية بالألياف، وبعد سلق القرع، نضع جزء منه ويضرب في المضرب الكهربائي مع اللبن، ثم يوضع على النار وتوضع عليه الشكولاتة البيضاء حتى يختلطوا معا، وتقدم ساخنة.