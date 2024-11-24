ثقافة الشيوخ تناقش غدا ضع مهرجان العالم علمين على أجندة الترويج السياحي

تناقش لجنة الثقافة بمجلس الشيوخ غدا الاثنين خلال اجتماعا لها بالاشتراك بحضور ممثلي الحكومة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود القط وذلك بشأن وضع مهرجان العالم علمين علي أجندة الترويج السياحي في مصر .

فيما تعقد لجنة حقوق الانسان بالمجلس اجتماع لها عقب انتهاء الجلسة العامة بالاشتراك مع ممثلي الحكومة، وذلك لاستكمال مناقشة الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي بشأن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية في ظل التنمية المستدامة .

وتناقش اللجنة الدينية بالمجلس خلال اجتماعها غدا ما يمينز القائمين علي شئون الدعوة في ظل المستجدات المتنوعة .

فيما وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم نهائيا علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين 2024.