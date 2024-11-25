بالصور.. ختام مهرجان " EnviroMORE" حول الاستدامة وتسليم 5 مراكب معاد تصنيعها لصيادين مستحقين

اختتمت مساء أمس فعاليات مهرجان EnviroMORE الذي انعقد على مدار يومين في مقر معهد جوته بالقاهرة في الدقي. يعد المهرجان نتاج التعاون بين المشروعين البيئيين Floating Forward ومشروع بيئتي، وشمل ورش عمل حول موضوع الاستدامة، ومعرضًا للمبادرات البيئية التي تم تطويرها خلال العامين الماضيين في إطار مشروعي Floating Forward ومشروع بيئتي، وجلسات حكي للأطفال مع الحكواتي، وجلسة نقاشية بعنوان "رؤى الشباب حول مستقبل مستدام"، وتكريمًا للمشاركين في ورش العمل، وعرض فيلم "حبيبات الفلفل وكنز أعماق البحار" عن الآثار المدمرة للنفايات البلاستيكية على المحيطات.

كان يهدف المهرجان إلى مناقشة موضوع الاستدامة بمفهومه الشامل، ليس فقط الاستدامة البيئية، فقد شملت ورش العمل في اليوم الأول ورشة عمل تفاعلية عن الاستدامة الاقتصادية بعنوان "التخطيط المالي للمبتدئين"، وكيف يمكن للاستدامة الاقتصادية أن تشكل حياتنا بشكل إيجابي، وعن مفهوم المدارس الصديقة للبيئة انعقدت ورشة بعنوان "المدارس المستدامة"، وكذلك ورشة عمل عن طرق إعادة استخدام المواد المستخدمة بعنوان "التجريب من أجل الاستدامة". كما تناولت ورش العمل موضوع هدر الطعام في ورشة بعنوان "طعام للقمامة"، التي ناقشت موضوعات تتعلق بكميات الهدر الشخصي من الطعام والأسباب التي تؤدي إلى ذلك. عبر هذه النقاشات والأفكار يستهدف المهرجان إلى تحفيز الجمهور من مختلف الأعمار والاهتمامات إلى اتخاذ خطوات عملية وقابلة للتنفيذ من أجل تحقيق مستقبل أكثر استدامة.

في ختام المهرجات تم تسليم ٥ مراكب معاد تصنيعها عن طريق إعادة تدوير الأخشاب والبلاستيك المضغوط إلى صيادين مستحقين. جدير بالذكر أن المراكب الخمس شاركت العامين الماضيين في إطار مشروع Floating Forward في حملات جمع المخلفات من نهر النيل على ضفاف عدة مدن، مثل أسوان وسوهاج وبني سويف.

من جانبها عبرت لي لي كوبلر – المديرة الإقليمية لمعهد جوته في الشرق الأوسط وشمال افريقيا – عن سعادتها بالمهرجان ونماذج المبادرات البيئية التي طورها الشباب المشاركين في المشروعين، ووجهت لهم التحية على أفكارهم المتميزة عن الاستدامة، وقالت:" أنها كانت تتمنى لو كانت هناك المزيد من المشروعات البيئية، ولم يقتصر على مشروعين فقط Floating Forward ومشروع بيئتي، فالقضايا البيئية ومبادرات الحفاظ عليها، وتعزيز طرق الاستدامة هي أهم الموضوعات، التي يجب أن تتضافر الجهود من أجلها."

من الجدير بالذكر أن مشروع Floating Forward أحد مشروعات معهد جوته بتمويل من وزارة الخارجية الألمانية، وبالتعاون مع VeryNile، ومشروع بيئتي هو أحد مشروعات معهد جوته كذلك، لكنه ممول من Erasmus+ بالتعاون مع مؤسسات Alwan wa Awtar، وUpfuse، وGreenish، وMIO-ECSDE، وCOSPE.

