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الإثنين 25 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

غدا.. زراعة الشيوخ تناقش استخدام التقنيات والأساليب الحديثة في حصاد قصب السكر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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تناقش لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ غدا الاثنين خلال اجتماعا لها بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وبحضور ممثلي الحكومة وذلك عقب انتهاء الجلسة العامة للمجلس الاقتراح برغبة المقدم من النائب خالد العوني بشأن استخدام التقنيات والاساليب الحديثة في حصاد محصول قصب السكر في محافظات صعيد مصر لزيادة إنتاجه باعتباره محصول قومي داخل جمهورية مصر العربية.

ووافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق،  اليوم نهائيا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين 2024.

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