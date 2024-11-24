بحضور صناع ألبومها.. شيرين تصل الكويت غدا لإحياء حفل ضخم الجمعة

تصل النجمة شيرين عبدالوهاب، الكويت غدا الاثنين، استعدادا لإحياء حفلها الجماهيري الضخم المقرر إقامته يوم ٢٩ نوفمبر الجاري.

ويعد هذا الحفل الأول للنجمة شيرين في المنطقة بعد طرح ألبومها الجديد عبر مختلف المنصات، حيث يرافق شيرين خلال الحفل مجموعة من صناع ألبومها الجديد، وستحرص شيرين على إجراء بروفات مكثفة منذ وصولها الكويت حتى موعد الحفل استعدادا لأمسية استثنائية.

وفي هذا السياق، عبرت شيرين عن سعادتها فى بيان صحفى لها اليوم بلقاء جمهورها في الكويت يوم ٢٩ نوفمبر

وقالت شيرين:"سعيدة بلقاء جمهوري في الكويت ومتحمسة لشوفتهم بعد غياب".

وستشهد الكويت حدثا ترفيهيا مميزا لفعالية سنوية مهمة تعود بدورتها الـ13 في مدينة الكويت لرياضة المحركات إلى جانب حفل جماهيري ضخم للفنانة شيرين عبدالوهاب.

وتميز هذا الحدث بكونه سباق سيارات حصريا للسيدات، ما يعكس تزايد الاهتمام بالرياضات النسائية في البلاد.

وتستمر الفعالية طوال هذا اليوم، بمشاركة نخبة مميزة من الرعاة الرئيسين لهذا الحدث الأضخم والمتوقع حضور جماهيري كبير كعادته في دوراته السابقة التي لاقت نجاحاً مميزا.

ويليها تطل النجمة العربية شيرين عبدالوهاب بحفل فني مميز يُنتظر أن يجذب عشاق الفن من مختلف الأعمار. ويأتي تنظيم هذا الحدث المميز بإدارة شركة كويتية، ما يبرز دور الكفاءات المحلية في إثراء المشهد الترفيهي بالكويت.