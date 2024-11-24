تكريم مجموعة يلا بجائزة "AppGallery Powerhouse Partnership" في مؤتمر هواوي للمطورين

حصلت مجموعة يلا المحدودة، إحدى الشركات الرائدة في مجال التواصل الاجتماعي والألعاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على جائزة "AppGallery Powerhouse Partnership" خلال مؤتمر هواوي للمطورين 2024.

وسلّم الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية، الجائزة إلى السيد صيفي إسماعيل، رئيس مجموعة يلا، وذلك تقديراً لإسهامات المجموعة الكبيرة في مجال الابتكار الرقمي والشراكات الاستراتيجية المؤثرة.

مؤتمر هواوي للمطورين في الشرق الأوسط وأفريقيا 2024، الذي انعقد تحت شعار "بناء جسور رقمية نحو مستقبل أكثر ذكاءً"، جمع كبار القادة في مجال التكنولوجيا والمبتكرين من مختلف القطاعات لمناقشة أحدث التطورات في التحول الرقمي والتكنولوجيا المتقدمة، مع تسليط الضوء على أهمية التعاون بين المطورين لإعادة تشكيل المشهد الرقمي في المنطقة.

أكد صيفي إسماعيل "إنه لشرف لنا في مجموعة يلا أن نحظى بهذه الجائزة الرفيعة من الشيخ سلطان بن خليفة ومن شركة هواوي. هذا التكريم يبرز ريادتنا في تقديم تجارب رقمية مبتكرة تلبي احتياجات المستخدمين في المنطقة وتواكب التحولات السريعة في العالم الرقمي."

وأشار إسماعيل إلى أن تطور قطاع التكنولوجيا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يمثل حافزًا للمجموعة لاستمرار الابتكار وتقديم حلول تتماشى مع الاحتياجات المتزايدة في المنطقة. كما أكّد أن مجموعة يلا تسعى إلى تعزيز مكانتها من خلال شراكات استراتيجية قوية وتقديم تقنيات مبتكرة لإعادة تعريف مستقبل التواصل الاجتماعي وصناعة الترفيه الرقمي.