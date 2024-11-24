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الإثنين 25 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

غدا.. صحة الشيوخ تناقش توفير مصعد كهربائي بمستشفى صدر الخارجة بالوادي الجديد

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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تعقد لجنة الشئون الصحية بمجلس الشيوخ اجتماعا لها بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الشئون الخارجية والعربية والافريقية والصحة والسكان وبحضور ممثلي الحكومة غدا  الاثنين عقب انتهاء الجلسة العامة وذلك لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائبة راندا مصطفي بشأن استحداث مكتب يعمل لمساعدة الأخوة الأفارقة في التوجه إلى الأطباء المصريين أو المستشفيات المعتمدة للعلاج .
وتناقش اللجنة أيضا الاقتراح المقدم من النائب مؤمن معاذ بشأن توفير مصعد كهربائي بمستشفى صدر الخارجة بالوادي الجديد .

ووافق مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة اليوم  برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين 2024.

الأخوة الافارقة توفير مصعد كهربائي لجنة الشئون الصحية