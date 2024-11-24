اقرأ غدًا في «البوابة».. غارات إسرائيل مستمرة.. حزب الله يقصف قاعدة بحرية للاحتلال للمرة الأولى

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة «البوابة» الصادر بتاريخ الاثنين 25 نوفمبر، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

الرئيس يوجه الحكومة بتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة

السيسي: يجب تعزيز الجهود الحكومية لتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز

غارات إسرائيل مستمرة.. حزب الله يقصف قاعدة بحرية للاحتلال للمرة الأولى

.. وقتال عنيف على "البوابة الاستراتيجية"

في مؤتمر الأطراف COP29.. اتفاق محبط وخيبة أمل لدول الجنوب

قلق من أجهزة الطرد المركزي الإيرانية الجديدة

وزير الدفاع الأمريكي: واشنطن تريد حلًا دبلوماسيًا للصراع في لبنان

الأمن الأردني يعلن قتل شخص بعد إطلاقه النار في محيط السفارة الإسرائيلية