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الأحد 24 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدًا في «البوابة».. غارات إسرائيل مستمرة.. حزب الله يقصف قاعدة بحرية للاحتلال للمرة الأولى

جريدة البوابة
جريدة البوابة
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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة «البوابة» الصادر بتاريخ الاثنين 25 نوفمبر، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

الرئيس يوجه الحكومة بتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة
السيسي: يجب تعزيز الجهود الحكومية لتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز
غارات إسرائيل مستمرة.. حزب الله يقصف قاعدة بحرية للاحتلال للمرة الأولى
.. وقتال عنيف على "البوابة الاستراتيجية"
في مؤتمر الأطراف COP29.. اتفاق محبط وخيبة أمل لدول الجنوب
قلق من أجهزة الطرد المركزي الإيرانية الجديدة
وزير الدفاع الأمريكي: واشنطن تريد حلًا دبلوماسيًا للصراع في لبنان
الأمن الأردني يعلن قتل شخص بعد إطلاقه النار في محيط السفارة الإسرائيلية

السيسي إسرائيل لبنان حزب الله