شعبة الدواجن: البيض المحلي أرخص من التركي ويباع في السوق بـ148 جنيهًا

أكد سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية، أن مصر لديها اكتفاء ذاتي في البيض وليس لديها أي مشكلة في إنتاج البيض، والمشكلة كانت في تسعير البيض، موضحًا أن بعض منتجي البيض تجاوزا في الأسعار وخاصة السلاسل التجارية بوضع هاشم ربح مرتفع وغير مقبول.

وأوضح "السيد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه حدث تدخل الدولة لاستيراد البيض التركي وطرحه في الأسواق وبيعه بـ150 جنيهًا، مشددًا على أن هذا حدث لإحداث توازن في الأسواق وهو ما كان سبب في انخفاض البيض المحلي، و"لا نشجع على الاستيراد ولدينا اكتفاء ذاتي".

وأضاف: "أزمة البيض في التسعير في السلاسل التجارية"، مشيرًا إلى أن البيض المحلي يباع للمواطن بـ148 جنيهًا أرخص من التركي، وهناك طلبات تصدير البيض لدول أفريقية وهو ما يؤكد على وجود فائض من البيض، أسعار الدواجن الآن منخفض ومستقر وفي المزرعة بـ70 جنيهًا، ويتم بيع الكيلو للمواطن بـ82 جنيهًا بهامش ربح كبير.