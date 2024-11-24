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الإثنين 25 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضبط 7505 كيلو تبغ مغشوش لتصنيع السجائر من ورق البنجر والمانجو بالفيوم

جانب من المتابعة
جانب من المتابعة
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شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم برئاسة سامح شبل وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع الجهات المعنية المكتب الفني، إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، إدارة المراجعة الداخلية والحكومة، الإدارة العامة لمباحث تموين وزارة التموين والتجارة الداخلية وقسم مباحث تموين الفيوم وإدارة تموين مركز الفيوم ثان. 

وتمكنت الإدارة من ضبط 7505 كجم تبغ يستخدم في تصنيع السجائر  عباره عن ورق بنجر وورق مانجو وزيتون مطحون ومعبأ داخل شكائر يتم طحنه و تعبئته  داخل كاره مواشي بناحيه عزبه حنس طريق طاميه وتم ضبط الكميه والتحفظ عليها وتسليم المتهم حضوريا لمركز الشرطة.
 كما تم المرور على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، والمرور على مطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وتم عمل جرد لمحطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار، وكذلك المرور على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة وكذا المرور على الأسواق والشوادر وضبط الاسعار وخاصة أسواق الخضار والفاكهة. 

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ضبط 7505 كيلو تبغ مغشوش تموين الفيوم تصنيع تبغ السجائر من ورق بنجر وورق مانجو وزيتون مطحون محافظة الفيوم مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم