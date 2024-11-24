كشفت وكالة رويترز عن اشتعال حريق في طائرة ركاب روسية بعد هبوطها في مطار أنطاليا التركي، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.
وأظهر مقطعًا مصورًا نشره الموقع على وسائل التواصل الاجتماعي وحدات الطوارئ وهي تحاول إخماد الحريق.
فضائيات
رويترز: اشتعال حريق في طائرة ركاب روسية بعد هبوطها بمطار أنطاليا التركي
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كشفت وكالة رويترز عن اشتعال حريق في طائرة ركاب روسية بعد هبوطها في مطار أنطاليا التركي، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.
كشفت وكالة رويترز عن اشتعال حريق في طائرة ركاب روسية بعد هبوطها في مطار أنطاليا التركي، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.