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الأحد 24 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

رويترز: اشتعال حريق في طائرة ركاب روسية بعد هبوطها بمطار أنطاليا التركي

حريق في طائرة ركاب
حريق في طائرة ركاب روسية
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كشفت وكالة رويترز عن اشتعال حريق في طائرة ركاب روسية بعد هبوطها في مطار أنطاليا التركي، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.
وأظهر مقطعًا مصورًا نشره الموقع على وسائل التواصل الاجتماعي وحدات الطوارئ وهي تحاول إخماد الحريق.

وكالة رويترز حريق في طائرة ركاب روسية مطار أنطاليا التركي