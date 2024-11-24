التعادل السلبي يحسم مواجهة مودرن سبورت وزد في دوري نايل

انتهت مباراة مودرن سبورت وزد بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري نايل.

جاءت المباراة متوازنة بين الطرفين، حيث حاول كلا الفريقين فرض أسلوبهما على مجريات اللعب، لكن دون نجاح في ترجمة الفرص إلى أهداف.

ورغم محاولات مودرن سبورت وزد المستمرة طوال شوطي المباراة، إلا أن التماسك الدفاعي من الجانبين حال دون اهتزاز الشباك.

بهذا التعادل، يحصل كل فريق على نقطة واحدة، حيث يمتلك مودرن سبورت 3 نقاط وزد يمتلك نقطتين حيث يسعى كلاهما لتعويض ذلك في الجولات المقبلة لتحقيق نتائج أفضل.