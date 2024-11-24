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الأحد 24 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

التعادل السلبي يحسم مواجهة مودرن سبورت وزد في دوري نايل

جانب من المباراة
جانب من المباراة
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انتهت مباراة مودرن سبورت وزد بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري نايل.

جاءت المباراة متوازنة بين الطرفين، حيث حاول كلا الفريقين فرض أسلوبهما على مجريات اللعب، لكن دون نجاح في ترجمة الفرص إلى أهداف. 

ورغم محاولات مودرن سبورت وزد المستمرة طوال شوطي المباراة، إلا أن التماسك الدفاعي من الجانبين حال دون اهتزاز الشباك.

بهذا التعادل، يحصل كل فريق على نقطة واحدة، حيث يمتلك مودرن سبورت 3 نقاط وزد يمتلك نقطتين  حيث يسعى كلاهما لتعويض ذلك في الجولات المقبلة لتحقيق نتائج أفضل.

مودرن سبورت التعادل السلبي الجولة الثالثة دوري نايل