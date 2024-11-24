خبير سياسة دولية: إسرائيل تريد عرقلة كل جهود التفاوض لوقف إطلاق النار

علق الدكتور محمد محسن أبو النور خبير السياسات الدولية، على تصريحات جوزيف بوريل الذي قال إن لبنان على شفى الانهيار، قائلا: إن هناك عدم رضا أوروبي عن السلوك الإسرائيلي العدواني على لبنان، بحكم أن لبنان المفاعل الزجاجي الخصم للسياسة الأوروبية.

أضاف «أبو النور» خلال مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري، خلال برنامج «مطروح للنقاش»، المذاع عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن فيما مضى أهتمت أوروبا للغاية، وعلى رأسها فرنسا، بكل شؤون لبنان، والجميع على علم بالموقف الأوروبي والفرنسي من تطورات العدوان الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية، موضحا أن هناك جهود للوساطة ووقف إطلاق النار لكن جهود تتم تحت النيران العدوان الإسرائيلي ليس فقط على بيروت بل مجمل الأراضي اللبنانية.

تابع أن هذه الأفعال العدوانية، ستسبب في عرقلة في وجهة نظر الأوروبيين هذه، جهود الدفع الدبلوماسي التي تمارسها أوروبا في إقناع الدولة اللبنانية والجيش اللبناني، مشيرا إلى أن إسرائيل تريد عرقلة كل جهود التفاوض لوقف إطلاق النار.