غياب محمد عبد المنعم.. تشكيل نيس أمام ستراسبورج في الدوري الفرنسي

أعلن فريق نيس الذي يلعب له المحترف المصري محمد عبد المنعم، عن التشكيل الأساسي الذي سيخوض مباراة اليوم أمام ستراسبورج، ضمن منافسات الدوري الفرنسي وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: بولكا

خط الدفاع: بوشيه، بومبيتو، دانتي (القائد)، لوت

خط الوسط: روزاريو، بوداوي، ديوب

خط الهجوم: بوجا، كويزاند، تشو

البدلاء:

دوب، ناندجو، دومبويا، كامارا، إيلي، ندومبيلي، بواناني، لابورد، موكوكو

ويغيب المحترف المصري محمد عبد المنعم، بسبب الاصابة العضلية التى تسببت في غيابه عن آخر مباراتين لفريق نيس ومعسكر منتخب مصر أيضا.

يطمح فريق نيس إلى تحقيق الفوز في هذه المباراة لمواصلة تحسين مركزه في جدول ترتيب الدوري الفرنسي، فيما يسعى ستراسبورج للخروج بنتيجة إيجابية لتعزيز حظوظه في المنافسة