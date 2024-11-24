محافظ كفر الشيخ: استلام 27 ألفا و280 جهاز تابلت لتوزيعها على طلاب أولى ثانوي

أعلن اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، عن وصول 27280 تابلت، وجرى تسليم التابلت للإدارات التعليمية ال13 إدارة تعليمية، ىتنفيذاً لخطة وزارة التربية والتعليم، بتطوير العملية التعليمية، لتسليمها لطلاب الصف الأول الثانوي، بمدارس التعليم العام الثانوي الرسمي، ومدارس اللغات الرسمية، والمدارس الرسمية المتميزة.

جاء ذلك بحضور الدكتور علاء جوده، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وضياء الشامي، مدير عام الشئون المالية والادارة، وغادة النحاس، مدير عام التعليم العام، وأمير مكرم، مدير إدارة الإحصاء، وهاني حمدان، مدير غرفة العمليات، ورضا فايد، مدير إدارة الامن، ومحمد عثمان مدير إدارة التوريدات، ومديري الإدارات التعليمية الـ13.



وأكد علاء جوده، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه جرى تسليم 27280 تابلت للصف الأول الثانوي العام، للإدارات التعليمية بكفر الشيخ، تمهيداٌ لتسليمها على أبنائنا الطلاب بمدارس التعليم الثانوي العام واللغات الرسمية والمتميزة، مؤكداً علي تنشيط وتفعيل أجهزة التابلت وذلك بمعرفة قسم التطوير التكنولوجى بالإدارات ومسئولي وحدة I T بالمدارس استعدادا لتسليم الأجهزة للطلاب.

1000016600

1000016598

1000016594