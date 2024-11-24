ريال مدريد يكتسح ليجانيس بثلاثية نظيفة في الدوري الإسباني

حقق فريق ريال مدريد انتصارًا مهمًا بثلاثية نظيفة على ليجانيس، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري الإسباني

بدأ اللقاء بسيطرة واضحة من ريال مدريد الذي فرض أسلوبه وضغط على دفاع ليجانيس منذ الدقائق الأولى

تمكن النجم الفرنسي كيليان مبابي من كسر التعادل في الدقيقة 43 لينتهي الشوط الأول بتقدم ريال مدريد بهدف دون رد

وأضاف فيديريكو فالفيردي الهدف الثاني في الدقيقة 66، بعد تمريرة حاسمة من اللاعب الشاب أردا جولر

وأكمل النجم الإنجليزي جود بيلينجهام الثلاثية في الدقيقة 85، ليحسم المباراة لصالح الفريق الملكي.

موقف الفريقين في جدول الترتيب:

بهذا الفوز، رفع ريال مدريد رصيده إلى 30 نقطة ليتقدم إلى المركز الثاني في جدول الترتيب، ويواصل مطاردته لصدارة الدوري. في المقابل، تجمد رصيد ليجانيس عند 14 نقطة، ليبقى في المركز الرابع عشر.