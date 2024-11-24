نانت "مصطفى محمد" يسقط أمام لوهافر ويواصل معاناته في الدوري الفرنسي

تعرض فريق نانت لهزيمة جديدة على يد مضيفه لوهافر، بنتيجة 2-0، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الفرنسي لموسم 2024/2025.

بدأت المباراة بضغط مبكر من فريق لوهافر، حيث تمكن اللاعب خوسيه كازيمير من تسجيل هدف التقدم بعد مرور ثلاث دقائق فقط على بداية اللقاء، مستغلًا خطأ دفاعيًا من فريق نانت.

وفي الدقيقة 74، أضاف ستيف نجورا الهدف الثاني لصالح لوهافر، ليعقد مهمة نانت الذي فشل في العودة إلى أجواء المباراة.

شهدت المباراة مشاركة المحترف المصري مصطفى محمد كبديل، حيث دخل الملعب في الدقيقة 68، لكنه لم يتمكن من تغيير مجريات اللقاء لصالح فريقه.

خلال الدقائق الأخيرة من المباراة، تصاعدت حدة التوتر بعد محاولة بعض جماهير نانت اقتحام الملعب، تعبيرًا عن غضبهم من الأداء السيئ للفريق وتكرار الهزائم.

بهذه الخسارة، تجمد رصيد نانت عند 10 نقاط في المركز الـ17، مما يزيد من أزمته في صراع الهبوط.

في المقابل، رفع لوهافر رصيده إلى 12 نقطة ليتقدم إلى المركز الـ14 في جدول الترتيب.

يواجه نانت تحديات كبيرة في الجولات المقبلة، حيث يحتاج إلى تحسين أدائه سريعًا لتجنب السقوط إلى مراكز أكثر خطورة في الدوري.