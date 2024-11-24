"السياحة والآثار" بـ"مستقبل وطن" تناقش خطة عملها المستقبلية مع أمناء المحافظات

عقدت أمانة السياحة والآثار المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة النائبة نورا علي، اجتماعها التنظيمي الأول، بحضور أمناء السياحة والآثار بالمحافظات على مستوى الجمهورية، في المقر الرئيسي للحزب بالقاهرة الجديدة، لمناقشة استراتيجية أمانة السياحة وخطة العمل في الفترة المقبلة.

جاء ذلك بحضور النائب محمد ماهر الأمين العام المساعد، والأمناء المساعدين وأعضاء هيئة مكتب أمانة السياحة والآثار المركزية وأمناء الأمانة في المحافظات.

وفي بداية الاجتماع، رحب النائب محمد ماهر الأمين العام المساعد بأمناء السياحة بالمحافظات، وناقش معهم خطة العمل فى الفترة المقبلة.

من جانبها، أشارت النائبة نورا علي أمين السياحة، إلى أن السياحة هي عصب الاقتصاد الوطني، موضحة أن القطاع يشهد طفرة وتنوع وتطور مستمر في الخدمات واهتمامًا غير مسبوق من القيادة السياسية.

وطرح الحاضرون أفكارهم ورؤيتهم للنهوض بالقطاع السياحي، من خلال تدريب الشباب وكذلك عمل صالونات لزيادة الوعي السياحي، فضلا عن زيارات ميدانية للتعريف بالسياحة الثقافية، وكذلك إعداد خطة تروجية للسياحة لكل محافظة من محافظات الجمهورية.