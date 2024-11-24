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الأحد 24 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

نابولي يهزم روما في قمة الجولة الـ 13 من الدوري الإيطالي

لوكاكو
لوكاكو
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حقق فريق نابولي فوزًا ثمينًا على ضيفه روما بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب "دييجو أرماندو مارادونا"، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإيطالي.
جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق النجم البلجيكي روميلو لوكاكو في الدقيقة 54، بعد تمريرة رائعة من زميله كفاراتسخيليا، ليسجل هدفه الحاسم الذي منح نابولي النقاط الثلاث.
موقف الفريقين بعد المباراة:
رفع نابولي رصيده إلى 29 نقطه ليعزز صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي.
بينما تجمد رصيد روما عند 13 نقطه ليبقى في مركزه الحالي مع استمرار معاناته في تحقيق نتائج إيجابية خارج ملعبه.
بهذا الفوز، يؤكد نابولي قوته على ملعبه ويدخل المنافسة بقوة في السباق على لقب الدوري الإيطالي، في حين يواصل روما البحث عن التوازن في نتائجه خلال المباريات المقبلة.

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