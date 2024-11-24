وكيل تعليم الفيوم يشهد بدء البرنامج التدريبي لمنظومة العلاقات العامة والإعلام

شهد الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، بدء البرنامج التدريبي الإدارة الحديثة لمنظومة العلاقات العامة والإعلام ومهارات صياغة الخبر الصحفي، بمركز مصادر التعلم بالمديرية، بحضور الدكتورة ريحاب عريق وكيل المديرية، والدكتور أحمد سالم مدير إدارة العلاقات العامة بالمديرية، والمدرب الصحفي سيد الشورى.

نظمت مديرية التربية والتعليم بالفيوم - إدارة العلاقات العامة والإعلام - مركز مصادر التعلم بالمديرية، البرنامج التدريبي الإدارة الحديثة لمنظومة العلاقات العامة والإعلام ومهارات صياغة الخبر الصحفي، ويستهدف البرنامج التدريبي، مسئولي العلاقات العامة والإعلام بالمديرية والإدارات التعليمية وعدد من مسئولى الصفحات الإعلامية بالمدارس، ويتضمن البرنامج التدريبي عدة محاور وهي :

1.الإدارة الحديثة لمنظومة العلاقات العامة والإعلام

2.الكتابة الصحفية والإخراج الصحفي (مهارات كتابة الخبر الصحفي)

3.دور الاتصالات والإعلام الفعال أثناء الأزمات والكوارث ، والتصدي للشائعات الخاطئة

4.الإعلام الفعال وكتابة التقارير الصحفية

5.الإتيكيت والبروتوكول فى مخاطبة القيادات التربوية والتعليمية.

وفي كلمته أشاد وكيل الوزارة، إلى الدور الهام لإدارة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية والإدارات التعليمية، والإعلام المدرسي، في عرض ومتابعة كافة الإنجازات والإيجابيات بالمدارس ، وتحفيز الطلاب الموهوبين والمتفوقين وكذلك متابعة كافة الأنشطة التربوية والثقافية والمسابقات التى يشارك فيها الطلاب والمعلمين على مستوى المدرسة والإدارة والمديرية، من خلال عرض جميع الأنشطة على الصفحات الرسمية، كما قدم وكيل الوزارة رسالة شكر وتقدير لفريق العمل المشرف على تنظيم البرنامج التدريبي وكذلك مدربي البرنامج من الصحفيين والإعلاميين.

وخلال المحاضرة التدريبية، تناول سيد الشورى تاريخ الصحافة فى مصر، وأنواع الكتابة الصحفية، والعناصر الرئيسية لكتابة الخبر الصحفي والتحقيق الصحفي، وقام بإجراء تدريب عملى للمتدربين على مهارات صياغة الخبر الصحفي.



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