نائب محافظ دمياط تتابع الموقف التنفيذي لمشروعات "حياة كريمة"

ترأست المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، اللجنة المنعقدة مع الجهات التنفيذية لمتابعة الموقف التفصيلي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمحافظة، ونسب التنفيذ لكافة أعمال القطاعات المدرجة بالمبادرة والتنسيق بين مختلف الجهات، وتذليل جميع المعوقات لسرعة الانتهاء من المشروعات المتبقية، وجاء ذلك بحضور عبير عبدالخالق، مدير إدارة بناء القرية، والمهندس صالح زيان، استشاري دار الهندسة، والاستاذ محمد الشبراوي، رئيس مدينة كفر سعد، والمهندس منصور رزق، مدير الإدارة الهندسية بكفر سعد، وأعضاء لجنة المتابعة.

وناقشت المهندسة شيماء الصديق، خلال الاجتماع تفاصيل ومستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة في مختلف القطاعات والمرافق، حيث تم استعراض نسب التنفيذ ومعدلات الإنجاز والموقف الحالي للمشروعات المنتهية، وتلك التي تحتاج لبعض الإجراءات لتذليل وتوفير المتطلبات اللازمة للدفع وتسريع وتيرة العمل بها لسرعة الانتهاء منها وتسليمها.

وذلك بالتنسيق بين كل الجهات ذات الصلة سواء على مستوى أجهزة المحافظة التنفيذية أو مستوى الوزارات والجهات والهيئات المركزية، حيث تم الانتهاء من رصف العديد من الشوارع الداخليه والرئيسيه كما تم متابعة معدلات التنفيذ الخاصة برصف شوارع حالياُ والتأكد من نهو تنفيذ كافه خدمات المرافق بها ، و موقف تشغيل المنشآت الصحية ونقاط الإسعاف ومجمعات الخدمات الحكومية والزراعية ببعض القرى.

وتابعت نائب محافظ دمياط، موقف محطات المياه و الرفع والمعالجة للصرف الصحى ، حيث وجهت بالدفع بمعدلات العمل حاليًا ضمن استعدادات موسم الأمطار، كما وجهت بسرعة إنهاء تلك المشروعات ودخولها الخدمة، ودفع معدلات العمل، مؤكدة أن هدف المشروعات هو خدمة المواطن وتوفير مختلف الخدمات الأساسية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وشددت نائب المحافظ، على التنسيق بين جميع الجهات وتوحيد الجهود، والعمل في إطار رؤية عمل تتكاتف بها الجهات للدفع بعجلة العمل بالمشروعات، مما يحقق التطوير الشامل لقرى مركز كفر سعد والارتقاء بمستوى الخدمات وأيضًا العمل وفقًا لاستراتيجية ومنهجية محددة، مؤكدة أن المحافظة تتابع عن كثب مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة بشكل دوري.

وأوضحت أن المحافظة برئاسة الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، تعمل على تذليل أي معوقات تواجه عمليات التنفيذ، لنهو جميع الأعمال بتلك المشروعات وتحقيق الاستفادة منها لخدمة أهالي الريف لخدمة أهالي المحافظة وتطوير الريف المصري.