وزير الرياضة يلتقي مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة بتشكيله الجديد

التقى مساء اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة الجديد برئاسة المهندس عمرو مصيلحي وبحضور جميع أعضاء المجلس محمد فتحي، طارق سعيد، المستشار محمد نبيل، محمد إيهاب، أحمد الشرقاوي، مصطفي ابراهيم، نيرة محمد أنور، أيمن على.

وهنأ وزير الرياضة المجلس الجديد في دورته الحالية، مشيدًا بالعملية الانتخابية والمنافسة القوية والنزيهة التي تحلت بها الانتخابات والتي تجري حاليًا في جميع الاتحادات، موجهاً الشكر إلى مجلس الإدارة السابق للاتحاد علي جهوده خلال الفترات السابقة.

وشدد وزير الرياضة على ضرورة الالتزام بقواعد الحوكمة الرشيدة التى تنتهجها الوزارة فى ضبط الأداء المالي والإداري لجميع الاتحادات من خلال عدة مسارات منها التعديلات الخاصة بلوائح السفر للخارج واستضافة البطولات والاشتراطات والإجراءات الصحية لممارسة الأنشطة الرياضية، وكذلك لائحة الدعم المالي المقدم من الدولة للاتحادات الرياضية، وربطها بشكل وثيق بضوابط التعامل مع مجريات الصرف الخاصة بالمال العام لكل اتحاد على حدة، وذلك بما لا يخالف المواثيق واللوائح الدولية والأولمبية.

ولفت خلال الاجتماع إلى ضرورة العمل على تحقيق المستهدفات بتوسعة قاعدة الممارسة للعبة وزيادة أعداد الهيئات أعضاء الجمعية العمومية.

وأشار إلى المشروع القومي للموهبة والبطل الاولمبي والذي تنفذه الوزارة في 12 لعبة أولمبية منها كرة السلة، والتي تمتلك ضمن لاعبي المشروع العديد من العناصرالواعدة التي تستهدف الوزارة أن يكونوا نواه للمنتخبات المصرية بكرة السلة.

ووجه رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة ومجلس الإدارة الشكرلوزير الشباب والرياضة على استقبالهم اليوم وتقديم التهنئة للمجلس الجديد بالفوز بالانتخابات، متعهدًا ببذل المزيد من الجهد وبالتعاون مع جميع أعضاء المجلس للارتقاء بكرة السلة المصرية.

وأضاف أنه ومجلس الإدارة يعلمون أن المهمة ليست بالسهلة ولكنهم كلهم ثقة في الوصول بالمنتخب المصري إلى الأولمبياد القادم، وتحقيق افضل نتائج لكرة السلة المصرية.