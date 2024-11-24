في ظهور أموريم الأول.. مانشستر يونايتد يتعادل مع إيبسويتش تاون

انتهت مباراة مانشستر يونايتد وإيبسويتش تاون بالتعادل الإيجابي 1-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

شهدت المباراة الظهور الأول للمدرب البرتغالي روبن أموريم على رأس الجهاز الفني لمانشستر يونايتد، بعد توليه المهمة خلفًا للهولندي إيريك تن هاغ، وسط تطلعات جماهيرية كبيرة لتحقيق بداية جديدة مع الفريق.

افتتح مانشستر يونايتد التسجيل في الشوط الأول عبر هجمة منسقة، إلا أن إيبسويتش تاون نجح في إدراك التعادل قبل نهاية الشوط الأول بفضل أداء مميز من قائده سام مرسي، الذي قاد الفريق لإحراز هدف أعاد اللقاء إلى نقطة البداية.