ads
الأحد 24 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

في ظهور أموريم الأول.. مانشستر يونايتد يتعادل مع إيبسويتش تاون

روبن أموريم
روبن أموريم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

انتهت مباراة مانشستر يونايتد وإيبسويتش تاون بالتعادل الإيجابي 1-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

شهدت المباراة الظهور الأول للمدرب البرتغالي روبن أموريم على رأس الجهاز الفني لمانشستر يونايتد، بعد توليه المهمة خلفًا للهولندي إيريك تن هاغ، وسط تطلعات جماهيرية كبيرة لتحقيق بداية جديدة مع الفريق.
افتتح مانشستر يونايتد التسجيل في الشوط الأول عبر هجمة منسقة، إلا أن إيبسويتش تاون نجح في إدراك التعادل قبل نهاية  الشوط الأول  بفضل أداء مميز من قائده سام مرسي، الذي قاد الفريق لإحراز هدف أعاد اللقاء إلى نقطة البداية.

إبسويتش تاون التعادل الإيجابي الإنجليزي الممتاز الدوري الإنجليزي الممتاز الشوط الاول الظهور الأول روبن أموريم