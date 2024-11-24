أسامة الشاهد يفوز برئاسة حزب الحركة الوطنية بالتزكية

فاز المهندس أسامة الشاهد برئاسة حزب الحركة الوطنية، للدورة 2024/2029 بالتزكية، وذلك خلفا للواء الراحل رؤوف السيد.

وعن طريق التزكية فاز الشاهد في انتخابات حزب الحركة الوطنية بعد أن اصبح المرشح الوحيد الذى تمكن من استكمال أوراق ترشحه وحصل على تزكية ما يقرب 70% من المؤتمر العام للحزب.

وكان قد تقدم بطلب الترشح على رئاسة الحزب كل من المهندس اسامة الشاهد والنائب هاني العسال عضو مجلس الشيوخ، والمستشار أسامة سعد مساعد رئيس الحزب الاسبق.

يشترط في التقدم للترشح علي رئاسة الحزب الحصول على 20% تزكيات من تعداد المؤتمر العام للحزب كحد أدني ولم يقوم كلا المرشحين النائب هاني العسال والمستشار اسامه سعد باستكمال اوراق ترشحهما حتي موعد غلق باب الترشح .

ومن المقرر عقد المؤتمر العام لحزب الحركة الوطنية يوم 7 ديسمبر المقبل بفندق سفير للاحتفال بفوز المهندس أسامة الشاهد برئاسة الحزب أمام المؤتمر العام، وتكريم اللواء الراحل رؤوف السيد الرئيس السابق للحزب