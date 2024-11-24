غدًا علوم الأهلية تنظم ورشة عمل تحت عنوان "استكشاف علم التلقيح وأسرار العوامل الجينية"

ينظم برنامج التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية بجامعه حلوان الاهلية وبالتعاون مع أسرة طلاب من أجل مصر

ورشة عمل تحت عنوان استكشاف علم التلقيح الصناعي واكتشاف أسرار العوامل الجينية.

غدا الإثنين الموافق 25/11/2024 فى تمام الساعة العاشرة صباحا، بمدرج 2 مبنى C بحرم جامعة حلوان الأهلية.

ويحاضرها الدكتور محمد نصر، أخصائي الأجنة بمركز جنين الخصوبة، والحاصل علي ماجستير في علم الاجنة والوراثة.

ويأتي ذلك في إطار حرص الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الأهلية على زيادة الوعي العلمي للطلاب مع التأكيد على ضرورة مشاركتهم فى الأنشطة العلمية التي تنظمها الجامعة، إضفاءً إلى دور الجامعة التعليمي والثقافي، مما ييساهم في تعزيز تجربة الطلاب الأكاديمية ويؤهلهم لتحقيق النجاح في مسيرتهم التعليمية .

وتعقد الورشة تحت إشراف الدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي

والدكتور مجدي الحجري عميد كلية العلوم ، والاستاذ السيد عطا امين عام الجامعة، والدكتور محمد عمران منسق البرنامج ، والدكتورة منار فودة مسجل البرنامج .