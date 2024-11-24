شركة المياه ومديرية الصحة بالفيوم ينظمان ندوات توعية حول ترشيد استهلاك الماء

قال المهندس محمد عبدالجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، إن إدارة التوعية قامت بتنفيذ مجموعة من الندوات بالتعاون مع إدارة القوافل الطبية بمديرية الصحة بالفيوم بقري شكشوك والجيلاني بمركز أبشواي، ضمن المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء وتنمية الإنسان المصري.

وأضاف "النجار" أن الندوات تناولت مجهودات الدولة في توفير مياه الشرب بكميات مناسبة لجموع المواطنين من خلال أعمال إنشاء البنية التحتية المتمثلة في إقامة وإنشاء المحطات ومد الخطوط ومراحل التنقية وأعمال المراقبة المستمرة على عمليات الإنتاج من أجل إنتاج كوب مياه مطابق لكافة المواصفات القياسية والصحية.

وأوضح أن هدف الندوات حث المواطنين علي عدم الإسراف في مياه الشرب واستخدامها قدر الاحتياج وعدم إهدارها في غسيل السيارات أو رش الطرق بخراطيم المياه أو التعدي علي الخطوط الناقلة، واستخدامها في غير الأغراض المخصصة لها في ري المزروعات والحدائق والحفاظ علي المجاري المائية من التلوث وعدم إلقاء المخلفات والحيوانات النافقة بداخلها حفاظاً علي الصحة العامة.

وأشار إلى أن الندوات تناولت أيضًا طرق ترشيد استهلاك المياه واستخدام التكنولوجيا الحديثة كالقطع الموفرة التي تساهم في تقليل كميات المياه المتدفقة من الصنابير علاوة على تقليل فاتورة الاستهلاك الشهرية بجانب الإصلاح الفوري للسباكة التالفة وغلق الحنفيات بعد الاستخدام، والإبلاغ الفوري عن أي تسريبات أو كسور تحدث وتطرأ على الخطوط من باب المسئولية المجتمعية المشتركة، لأن الحفاظ علي كل نقطة مياه من الإهدار واجب وطني وديني.

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