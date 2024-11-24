انطلاق الجولة الأولى من انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة أسيوط

أعلنت اللجنة العليا لانتخابات الاتحادات الطلابية، بجامعة أسيوط، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي؛ انطلاق الجولة الأولى لانتخابات الاتحادات الطلابية، اليوم الأحد؛ لاختيار أعضاء مجالس الاتحاد على مستوى كليات الجامعة، وذلك بعد إعلان الكشوف النهائية للطلاب المتقدمين؛ لخوض انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2024 /2025م، والتي ضمت (791) طالباً، وطالبة، بمختلف كليات الجامعة؛ للتنافس على سبع لجان، تضم: الأسر، والفني، والرياضي، والثقافي، والجوالة، والاجتماعي، والعلمي، في خطوة تؤكد حرص الطلاب على المشاركة الفعّالة في الأنشطة الطلابية، وتعزيز روح العمل الجماعي.

وأوضح “المنشاوي”؛ أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين؛ لخوض انتخابات الاتحادات الطلابية بلغ (791) طالباً، وطالبة من (19) كلية؛ حيث تُجرى انتخابات الجولة الأولى، والفرز، وإعلان النتائج؛ اليوم الأحد 24 من نوفمبر الجاري، تليها انتخابات الإعادة، غداً، الإثنين 25 من نوفمبر، ثم انتخابات أمناء اللجان، ومُساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء 26 من نوفمبر، وانتخابات رئيس الاتحاد ، ونائبه على مستوى الكليات يوم الأربعاء 27 من نوفمبر، وأخيراً تختتم الانتخابات يوم الخميس 28 من نوفمبر؛ بانتخابات أمناء اللجان، ورئيس الاتحاد، ونائبه على مستوى الجامعة.

وأكد رئيس جامعة أسيوط؛ إن هذه الانتخابات تمثل نموذجاً للممارسة الديمقراطية داخل الجامعة، وتسهم في إعداد جيل واعٍ قادر على قيادة المستقبل من خلال: تعزيز قيم المسؤولية، والعمل الجماعي