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الأحد 24 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

تأكيد عراقي-أمريكي على توطيد العلاقات في الطاقة والتعليم والأمن

الرئيس العراقي عبد
الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد
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الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد شدد خلال لقاء جمعه اليوم الأحد بالسفيرة الأمريكية لدى العراق على أهمية توطيد التعاون الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن.

اللقاء، الذي عُقد في قصر بغداد بمناسبة انتهاء مهام السفيرة إلينا رومانسكي، حمل إشادة من الرئيس رشيد بدور السفيرة خلال فترة عملها، متمنيًا لها النجاح في مهامها المستقبلية.

وأشار الرئيس العراقي إلى ضرورة تعزيز مجالات الشراكة الثنائية بين العراق والولايات المتحدة، مع التركيز على ملفات حيوية تشمل الطاقة، التعليم، الاقتصاد، إلى جانب قضايا ذات طابع سياسي وأمني.

وأكد رشيد أن تطوير هذه العلاقات يصب في مصلحة البلدين ويساهم في تحقيق الاستقرار الإقليمي.

من جهتها، أعربت السفيرة رومانسكي عن التزام الولايات المتحدة بمواصلة دعم العراق، مشددة على أهمية استمرار العمل المشترك بين الجانبين في مختلف القطاعات.

وأكدت أن تعزيز التعاون يخدم المصالح المشتركة ويساهم في استقرار المنطقة برمتها.

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