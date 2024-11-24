بعد تحقيق 18 ميدالية ذهبية.. وزير الرياضة يستقبل أبطال المشروع القومي للموهبة

استقبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم الأحد، أبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، بعد تحقيقهم إنجازاً مشرفاً، ونجاحهم في حصد 18 ميدالية ذهبية في بطولة إفريقيا للشباب والناشئين لرفع الأثقال، التي أقيمت مؤخرا في العاصمة الكينية نيروبي.

وعبر وزير الرياضة، عن اعتزازه وتقديره للإنجازات التي حققها الأبطال بالبطولة، موضحاً أن اعتباره لهم أبطال أولمبيين، وليس مجرد أبطال بمشروع الموهبة والبطل الأولمبي.

وأردف وزير الرياضة: "نقوم ببذل كل الجهد كما أن الله عز وجل قد وهبنا القدرة والتميز بلعبة رفع الأثقال، وننافس في اللعبة كبري دول العالم".

وطالب “صبحي” اللاعبين ببذل مزيدًا من الجهد، مؤكداً لهم أن الوزارة ستقوم بدعمهم مادياً وعلمياً، لتحقيق المزيد من الإنجازات للرياضة المصرية.

وأشاد الوزير بالأداء المتميز لأبطال مصر، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس الجهود المبذولة لدعم المواهب الرياضية، وإعداد أبطال قادرين على المنافسة في المحافل الدولية.

جاءت نتائج البطولة بحصول اللاعب عبد الرحمن حسين متولي علي 6 ميداليات ذهبية في منافسات وزن 73 كجم، وتحطيم الرقم القياسي العالمي لرفعة الكلين برفع 174 كجم، متجاوزًا الرقم السابق البالغ 166 كجم، إضافة إلى تحطيم الرقم القياسي العالمي للمجموع بإجمالي 314 كجم، متجاوزًا الرقم القديم البالغ 310 كجم.

كما حقق اللاعب حلمي عبد الباري حلمي 3 ميداليات ذهبية في منافسات وزن 81 كجم، وحققت اللاعبة شيماء عبد الناصر بثلاث ميداليات ذهبية فئة وزن ٧١ كجم، كما حققت اللاعبة ميرنا محمد علي الطنطاوي ثلاث ميداليات ذهبية بمنافسات فئة وزن ٥٥ كجم، وحقق اللاعب نور الدين محمد على ثلاث ميداليات ذهبية في منافسات فئة وزن 67 كجم.

كما حصل اللاعب عبد الرحمن حسين علي لقب أفضل لاعب تحت 17 سنة، بينما حصل عبد الرحمن على لقب أفضل لاعب تحت 20 سنة، وتوجت اللاعبة ميرنا الطنطاوي بلقب أفضل لاعبة تحت 20 سنة، في إنجاز يبرز التفوق المصري في رياضة رفع الأثقال، ويضاف للانتصارات بالرياضة المصرية بمختلف الألعاب والتي تشهد طفرة كبيرة وغير مسبوقة في النتائج.