احتفالاً باليوم الوطني.. إطلاق أغنية “إحنا بلدنا الإمارات” 2 ديمسبر

تستعد دولة الإمارات العربية المتحدة، للاحتفال بيومها الوطني "2 ديسمبر المقبل"، وذلك من خلال أغنية وطنية جديدة بعنوان “إحنا بلدنا الإمارات”، وتحمل توقيع المخرج المصري خالد مهران ، وكلمات الشاعر المصري أحمد جابر، وألحان الموسيقار حسن دنيا، ووزعها موسيقياً إيهاب كلوبكس، بينما يقدمها المطرب الإماراتي سعيد سميدع.

وأعرب “سميدع” عن إعجابه الشديد بفكرة المخرج المصري خالد مهران، لأن الأغنية تحمل رسالة فنية ووطنية سامية تجمع بين الفخر بالوطن والترويج لجمال الإمارات، متابعًا: “الأغنية تمثل تجربة استثنائية تجمع بين الوطنية والإبداع الفني، وأنا فخور جداً بالمشاركة في هذا العمل المميز”.

ومن جانبه أوضح المخرج خالد مهران، أن الأغنية جاءت من رغبته في تقديم عمل فني غير تقليدي يبرز جمال الإمارات وتاريخها العريق، مشيراً إلى أن الكليب سيصور مشاهد خلابة لأبرز معالم الإمارات مثل برج خليفة، نافورة دبي، عالم فيراري، وجزيرة الفجيرة، ليأخذ المشاهدين في رحلة بصرية تعكس روح الاتحاد والتطور الحضاري.

كما عبر المخرج المصري خالد مهران عن امتنانه الكبير للدولة المصرية على دعمها وموافقتها الرقابية على الأغنية، والتي تعكس مدى عمق العلاقات الأخوية بين مصر والإمارات.

ووجه" مهران" الشكر إلى إنعام التونسي ومحمد التلاوي، على الجهود الكبيرة المبذولة من أجل إنجاح هذا العمل، مؤكداً أن هذا التعاون المصري-الإماراتي، يعكس روح المحبة والتقدير بين الشعبين.

وصرح الموسيقار حسن دنيا قائلاً: “من المتوقع أن تحقق الأغنية نجاحاً كبيراً، خاصةً مع الاهتمام الكبير الذي توليه شركة الإنتاج لهذا العمل، والدعم الذي يحظى به من المؤسسات الإماراتية”.