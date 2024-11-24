غارتان للاحتلال على الضاحية الجنوبية لبيروت

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من بيروت، إن طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارتين على الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، وذلك بعد تهديد بعث به لأكثر من منطقة هناك، وبالتالي يستهل عدوانه على الضاحية الجنوبية اليوم، وذلك بعد سلسلة من الغارات الجوية العنيفة.

وأضاف «سنجاب»، خلال رسالة على الهواء، أن الاحتلال الإسرائيلي شن أكثر من 30 غارة على الضاحية الجنوبية في بيروت على مدار اليومين الماضيين، لافتًا إلى أنه استهدف موقعين في غارتين متزامنتين في نفس التوقيت، وربما هناك المزيد من الغارات خلال الدقائق القليلة المقبلة وفقًا لتهديدات الاحتلال.

وتابع مراسل القاهرة الإخبارية: «جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف برج البراجنة وحارة حريك وكانت هناك أيضًا تحذيرات لسكان هذه المناطق»، مشيرًا إلى أن الضاحية الجنوبية من المناطق المنكوبة في بيروت، لأنها تعرضت إلى عشرات الغارات الجوية على مدار الأسابيع القليلة الماضية.