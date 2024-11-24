وزير الخارجية والهجرة يلتقي مع ممثلي الجالية المصرية في الكويت

أجرى دكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم 24 نوفمبر لقاءً موسعًا مع عدد من ممثلي الجالية المصرية بالكويت، وذلك على هامش الزيارة التي يجريها إلى دولة الكويت الشقيقة.

وأشاد وزير الخارجية بالجالية المصرية بالكويت ودورها في تعزيز الروابط الشعبية بين البلدين، مؤكدًا على الأولوية التي توليها وزارة الخارجية لمواصلة تحديث ورقمنة منظومة الخدمات القنصلية لتمكين المواطنين من إنجاز المعاملات القنصلية في أسرع وقت والارتقاء بجودتها.

وشدد" عبد العاطي" على الدور الهام الذي تلعبه الجاليات المصرية بالخارج في دعم الاقتصاد المصري، بما يستلزم استمرار ذلك الدعم في ظل التحديات التي تمر بها المنطقة.

وأكد وزير الخارجية إيلاء أقصى درجات العناية لتقديم كافة الخدمات للمترددين على السفارة والقنصلية المصرية بالكويت، سواء من المواطنين المصريين أو الأجانب بأيسر السبل وفي أقل مدة زمنية ممكنة.

وحرص خلال اللقاء على التعرف على أوضاع الجالية، والتعرف على ملاحظات ومقترحات المواطنين على مستوى الخدمات المقدَّمة لتسهيل تقديم الخدمات القنصلية.

وأشار إلى متابعته للطلبات الخاصة بالجالية المصرية بالكويت، موضحًا أنه تم إنهاء إجراءات تخصيص قطعة أرض للقنصلية المصرية بالعاصمة الكويتية في إطار الاستجابة لطلب الجالية لبناء مقر جديد يوفر كافة الإمكانيات لتقديم الخدمات القنصلية على أعلى مستوى.