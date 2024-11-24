طبيب نفسي: محمد صلاح يُحقق إنجازات بعيدًا عن "اللقطة"

قال الدكتور وليد هندي، استشاري الطب النفسي، إن اللاعب محمد صلاح يُدير حياته بحرفية شديدة، ويعمل على تنمية مهاراته بصورة كبيرة للغاية، ويقوم بالاطلاع على الكثير من الكتب من أجل تثقيف نفسه في الكثير من المجالات.

وأضاف استشاري الطب النفسي، أن اللاعب محمد صلاح يُحقق إنجازات على أرض الواقع بعيدًا عن استغلال "اللقطة" مثلما يفعل بعض اللاعيبة في مصر.

وأوضح أن لاعب الكورة عمره قصير، وعليه أن يلتزم طوال فترة لاعبه حتى يستطيع أن يطور من أدائه ومهاراته، معقبًا:" لاعب الكورة عليه أن يلتزم طوال فترة لعبه عشان يرتاح العمر كله".