رئيس جامعة طنطا يتفقد لجان انتخابات الاتحادات الطلابية بمجمع سبرباي

أجرى الدكتور محمد حسين القائم بعمل رئيس جامعة طنطا، اليوم الأحد، جولة تفقدية بمجمع الكليات بسبرباى؛ شملت كليات الحقوق والحاسبات والمعلومات والتربية الرياضية، تابع خلالها انتظام أعمال انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعة، وذلك بحضور الدكتور ممدوح المصري عميد كلية الأداب وعضو اللجنة العليا لانتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة طنطا، والدكتورة نانسي الحفناوي القائم بعمل عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور هاني سعيد عميد كلية التربية الرياضية، ووكلاء الكليات، ومحمد القصير مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة.

تابع القائم بعمل رئيس الجامعة، لجان انتخابات الاتحادات الطلابية بكليات الحقوق والحاسبات والمعلومات والتربية الرياضية في جولتها الأولي، واطمأن على سير اللجان وتوفير الأجواء الملائمة لتسهيل عملية ادلاء الطلاب بأصواتهم في جو من النزاهة والشفافية، وحرص على الالتقاء بعدد من طلاب الجامعة، ودعاهم إلى ضرورة المشاركة في العملية الانتخابية لاختيار خير من يمثلهم في اتحاد الطلاب، لعرض وجهات نظرهم على إدارة الجامعة، التي تعمل بشكل دائم على الاستماع لآراء الطلاب ووجهات نظرهم المختلفة.

وأضاف الدكتور محمد حسين أن عدد المرشحين بلغ 874 من بينهم 456 طالبا و418 طالبة، مشيدا بالمشاركة الواسعة للطالبات في الترشح لعضوية لجان ومجالس الاتحادات الطلابية، مؤكدا أن الجامعة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وتعمل على إتاحة الفرص كاملة لجميع الطلاب للتعبير عن آرائهم في وسط أجواء من الديمقراطية والشفافية والحيادية.

وأوضح أنه سيتم إعلان النتائج، عقب انتهاء التصويت وفرز الأصوات، على أن يتم اجراء الإعادة غداً في الكليات التي لم يتكمل بها النصاب اليوم، وفقا للجدول الزمنى المعلن من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

