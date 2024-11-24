استشاري نفسي: محمد صلاح قدوة ونموذج في الانضباط السلوكي

قال الدكتور وليد هندي، استشاري الطب النفسي، إن اللاعب الدولي محمد صلاح قدوة ونموذج في الانضباط السلوكي والجدية في العمل، حيث حقق نجاحات متتالية وصولاً لمرحلة النجومية.

وأضاف استشاري الطب النفسي، خلال حواره على فضائية "القاهرة والناس"، أن أي شخص يتمنى أن يكون مُماثلًا للكابتن محمد صلاح، مشيرًا إلى أن أحد أسباب انهيار بعض الشباب هو عدم وجود نموذج للقدوة أو للمثال الأعلى.

وأوضح أن تصريحات محمد صلاح الأخيرة ركزت على أهمية القراءة في الحياة، وهذا يرجع إلى أن القراءة تُثري الشخصية، وتُزيد من الإدراك والذكاء، وتؤثر في الجانب الوجداني، وتشكل السلوكيات وطريقة حل المشاكل والأزمات.