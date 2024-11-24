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الأحد 24 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

خبير معلومات: 14 مليون حساب وهمي على "فيس بوك" في مصر

مواقع التواصل الاجتماعي
مواقع التواصل الاجتماعي
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قال تامر محمد، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن أجهزة الدولة  لديها إمكانية دراسة ما يدور على مواقع التواصل الاجتماعي من نشر أخبار وخلافه، سواء كان هذا الأمر من حسابات حقيقية أو مزيفة.

وأضاف "محمد"، خلال تصريحات تلفزيونية"، أن هناك 14 مليون حساب وهمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” في مصر، ومن الممكن أن نُطلق على هذه الحسابات "اللجان الإلكترونية"، أو "الذباب الإلكتروني".

ولفت إلى أن إغلاق الحسابات الوهمية في مصر ليست في يد الدولة أو الجهات المسؤولة، وكل ما يُمكن أن تقوم به الدولة هو مخاطبة الشركات المسؤولة، لمحاولة تخفيض هذا الكم من الحسابات الوهمية.

تامر محمد مواقع التواصل الاجتماعي الإعلامي هيثم بسام فيس بوك