خبير معلومات: 14 مليون حساب وهمي على "فيس بوك" في مصر

قال تامر محمد، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن أجهزة الدولة لديها إمكانية دراسة ما يدور على مواقع التواصل الاجتماعي من نشر أخبار وخلافه، سواء كان هذا الأمر من حسابات حقيقية أو مزيفة.

وأضاف "محمد"، خلال تصريحات تلفزيونية"، أن هناك 14 مليون حساب وهمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” في مصر، ومن الممكن أن نُطلق على هذه الحسابات "اللجان الإلكترونية"، أو "الذباب الإلكتروني".

ولفت إلى أن إغلاق الحسابات الوهمية في مصر ليست في يد الدولة أو الجهات المسؤولة، وكل ما يُمكن أن تقوم به الدولة هو مخاطبة الشركات المسؤولة، لمحاولة تخفيض هذا الكم من الحسابات الوهمية.