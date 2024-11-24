"صحة الشيوخ" توصي بإنشاء مكتب فحوصات للمقبلين على الزواج في "البلاشون" بالشرقية

عقدت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، اجتماعاً اليوم الأحد، برئاسة النائب الدكتور حسين خضير رئيس اللجنة، وبحضور وكيلي اللجنة الدكتورة سلوى الحداد ، والدكتورعمرو حجاب والدكتور أسامة فهيم أمين سر اللجنة، لمناقشة عدد من المقترحات برغبة، حيث ناقشت الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد شاهين، بشأن: "إنشاء مكاتب صحية للمقبلين على الزواج بمركز بلبيس" وذلك بحضور ممثلي الحكومة.

وقال النائب أحمد شاهين مقدم الاقتراح برغبة، إن عدد سكان مركز بلبيس يبلغ حوالي مليون نسمة بما فيها قراها وتوابعها التي تجمعهم ثلاث قرى كبيرة "انشاص، البلاشون، شبرا"، وعند الزواج فإن سكان هذه القرى يضطرون للذهاب إلى المدينة الأم "مدينة بلبيس" لإتمام الفحوصات اللازمة قبل الزواج، مما يكلفهم عناء السفر والانتقال من القرية إلى المدينة، بالرغم من توافر جميع الاحتياجات اللازمة لإنشاء مكاتب لفحص المقبلين على الزواج في الوحدات الصحية التابعة لهذه القرى.

طالب النائب أحمد شاهين بإنشاء مكاتب لفحص المقبلين على الزواج في الوحدات الصحية التابعة لهذه القرى، أسوة بما تم تنفيذه في بعض القرى الصغيرة مثل قرية الجوسق.

ومن جانبه قال الدكتور هاني جميعة مدير مديرية الشئون الصحية بالشرقية، إنه من الروائع الصحية مبادرة فحص المقبلين على الزواج، وبالفعل تحول هذا الفحص إلى اختبارات حقيقية ومثمرة؛ بل أصبحت هناك مشورة فعلية بعد نتيجة الفحص للمقبلين على الزواج، وأنه لا يوجد مشكلة في تنقل المقبلين على الزواج للفحص بالمركز الرئيسي، خاصه وأنه يوجد مكتب للمقبلين على الزواج بمدينة انشاص، وأخر بمدينة شبرا، ويقدم كافة التحاليل والفحوصات الطبية اللازمة، وكذا المشورة الاجتماعية لهم، بالإضافة إلى أنه يتم فحص مرض الهيموفيليا

وأوضح مدير مديرية الشئون الصحية بالشرقية ، أنه يتم حالياً استخراج كافة الشهادات اللازمة من تلك المكاتب بعد أن كانت مركزية للحد من التلاعب والتزوير بنتائجها، كما أنه يتم إبلاغ الطرفين بنتائج الفحوصات والتحاليل وأيضاً الأقارب من الدرجة الثانية والثالثة.

وأكد الدكتور “جميعة”، أنه يوجد مكتبين لفحوصات المقبلين على الزواج بمدينة أنشاص وأخر بمدينة شبرا، وأنه سيتم إنشاء مكتب فحوصات للمقبلين على الزواج في مدينة البلاشون لعمل التحاليل والفحوصات اللازمة لهم، مع توفير أخصائيين المشورة الاجتماعية.



وفى نهاية الاجتماع أوصت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، بإنشاء مكتب فحوصات للمقبلين على الزواج في مدينة البلاشون بمحافظة الشرقية، لعمل التحاليل والفحوصات اللازمة لهم، مع توفير أخصائيين المشورة الاجتماعية لإعدادهم النفسى.