ميسي يقود زد لمواجهة مودرن سبورت

أعلنت الإدارة الفنية لفريق زد أف سى، تشكيل الفريق لمواجهة مضيفه مودرن سبورت، فى المباراة التى من لمقرر أن تجمع بينهما بعد قليل على ملعب "استاد السلام"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل فريق زد كالتالي:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: مصطفى العش- أحمد طارق- علي جمال- محمد أشرف.

خط الوسط: حمدي علاء- أحمد الصغيري- البانوبي.

خط الهجوم: مصطفى زيكو- ديلسون كاموني- مصطفى سعد ميسي.



ويحتل فريق مودرن سبورت المركز الـ 12 برصيد نقطتين ، بينما يقع زد فى المركز الـ 14 برصيد نقطة وحيده.

