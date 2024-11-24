أحمد عاطف يقود مودرن سبورت لمواجهة زد

ونأعلن طلعت يوسف المدير الفنى لفريق مودرن سبورت، تشكيل فريقه الذي يواجه به نظيره زد أف سي، وذلك بعد قليل على ملعب "استاد السلام"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل فريق مودرن كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: أحمد مصطفى ، محمد دسوقي، علي الفيل ، جوناثان نجويم

خط الوسط: غنام محمد، عمرو السيسي، عبد الرحمن شيكا، علي زعزع ، ابراهيم اجاسا

خط الهجوم: أحمد عاطف .



ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد يحيى ،عبد الله حافظ، فيجيري ، أميسي ، محمد صبري، طارق سيد ، محمود رزق، محمد نصير، ايبا



ويحتل فريق مودرن سبورت المركز الـ 12 برصيد نقطتين، بينما يقع زد فى المركز الـ 14 برصيد نقطة وحيده.