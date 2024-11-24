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الأحد 24 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بعد ثنائية صلاح أمام ساوثهامتون.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

محمد صلاح
محمد صلاح
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واصل النجم المصري محمد صلاح تألقه في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد تسجيله هدفين في شباك ساوثهامبتون، في المباراة التي انتهت بفوز ليفربول 3-2 ضمن الجولة الثانية عشرة.

 بهذا الأداء الرائع، رفع صلاح رصيده إلى 10 أهداف، ليحتل المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن:

 

إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي) – 12 هدفًا

محمد صلاح (ليفربول) – 10 أهداف

بريان مبيومو (برينتفورد) – 8 أهداف

كريس وود (نوتينجهام فورست) – 8 أهداف

يوان ويسا (برينتفورد) – 7 أهداف

كول بالمر (تشيلسي) – 7 أهداف

ماتيوس كونيا (وولفرهامبتون) – 7 أهداف

نيكولاس جاكسون (تشيلسي) – 7 أهداف

داني ويلبيك (برايتون) – 6 أهداف

أولي واتكينز (أستون فيلا) – 6 أهداف

المنافسة تحتدم:

 أصبح محمد صلاح المنافس الأول لهالاند على صدارة ترتيب الهدافين، بفارق هدفين فقط. 

يذكر أن صلاح قدم أداءً استثنائيًا في المباريات الأخيرة، ليعزز حظوظه في التتويج بلقب هداف الدوري، الذي سبق وأن فاز به ثلاث مرات في مسيرته.

صلاح يثبت مرة أخرى أنه عنصر حاسم في سباق الهدافين، وهدفه القادم هو تقليص الفارق مع هالاند الذي يتصدر القائمة برصيد 12 هدفًا، في وقت يعاني فيه الأخير من غياب الأهداف في الجولات الأخيرة.

سباق الهدافين هذا الموسم يبدو مشتعلاً، والجماهير تترقب من سيحسم الصدارة في الجولات القادمة.

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