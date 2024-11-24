سيراميكا بالقوة الضاربة في مواجهة حرس الحدود

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن أيمن الرمادي ، تشكيل الفريق لمواجهة حرس الحدود في الأسبوع الثالث من مسابقة الدوري العام.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل - چاستيس آرثر- احمد هاني.

خط الوسط: محمد عادل - محمود زلاكة - عمرو قلاوة - احمد القندوسي - أحمد بلحاج.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

محمد كوكو - عبد الله مجدي - عبد الرحمن بودي - محمد توني - إسلام عيسى - محمد صادق - أيمن موكا - چون ايبوكا - مروان عثمان.