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الأحد 24 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

سيراميكا بالقوة الضاربة في مواجهة حرس الحدود

فريق سيراميكا
فريق سيراميكا
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أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن أيمن الرمادي ، تشكيل الفريق لمواجهة حرس الحدود في الأسبوع الثالث من مسابقة  الدوري العام.
وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل - چاستيس آرثر- احمد هاني.

خط الوسط: محمد عادل - محمود زلاكة - عمرو قلاوة -  احمد القندوسي - أحمد بلحاج.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

محمد كوكو - عبد الله مجدي - عبد الرحمن بودي - محمد توني  - إسلام عيسى - محمد صادق - أيمن موكا - چون ايبوكا - مروان عثمان.

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