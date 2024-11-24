هل سيتم تعطيل الدراسة غدًا بسبب الأمطار؟.. الأرصاد توضح

أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة ستنخفض غدًا الإثنين بنحو درجتين لـ 3 درجات مئوية، مشيرًا إلى أن حالة عدم الاستقرار الجوية مستمرة غدًا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة والصعيد.

وأضاف عضو هيئة الأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة “صدى البلد”، أن انخفاض درجات الحرارة سينتهي ذروته حتى نهاية الأسبوع الجاري، منوهًا أن البلاد ستشهد سقوط الأمطارالخفيفة والمتوسطة على محافظات الشمال والوجه البحري وشمال الصعيد.

وحذر"القياتي" من استمرار الانخفاض في درجات الحرارة غدًا الاثنين الموافق 25 نوفمبر 2024، على أغلب الأنحاء، وسقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال البلاد.

وأوضح أن المحافظات الساحلية هي الأشد كثافة لسقوط الأمطار، ومسئولية تعطيل الدراسة بالمحافظات مسئولية المحافظة فقط، ويتم التنسيق مع الأجهزة المعنية حالة وجود أمر يستدعي تعطيل الدراسة.

وتابع:" نسير في معدلات فصل الخريف بشكل طبيعي، ومن المتوقع أن يكون شتاء هذا العام مشابها للعام الماضي دون أي تغيير، وهناك مسودة يتم إعدادها حاليًا بشأن طقس الشتاء المقبل".