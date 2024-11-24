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الأحد 24 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

كارت الـ 100 يمنحك 45 جنيها رصيدا.. رئيس شعبة المحمول يحسم جدل الزيادة

كروت الشحن
كروت الشحن
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قال محمد طعلت رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، إن قرار تحريك أسعار كروت الشحن يأتي بموافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وتابع رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أنه لا توجد زيادة حتى الآن في أسعار كروت شحن الموبايل، موضحا أنه جهاز تنظيم الاتصالات وافق بشكل مبدئي على تحريك الأسعار.

كما أوضح أن الشعبة ستجتمع خلال أسبوع مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لمناقشة عدد من الملفات الهامة، موضحا أن بعض المواطنين تمكنوا من إدخال هواتف مهربة وبطرق غير شرعية.
وذكر أن موقف الهواتف التي دخلت السوق المصرية بطرق غير شرعية، غير واضح حتى الآن ولم يتم البت فيه، موضحا أن سعر كارت الشحن لم يتم تحريكه ويمنح 70 جنيها، ولا يوجد شيء مؤكد بشأن أن كارت شحن الـ 100 جنيه سيمنح 45 جنيها رصيدا.

محمد طعلت رئيس شعبة المحمول تحريك أسعار كروت الشحب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تحريك أسعار كروت الشحن